Kohus blokeeris ajutiselt Trumpi föderaalabi külmutamise korralduse

Föderaalkohtunik blokeeris Trumpi kulutuste külmutamise, mis oleks puudutanud tuhandeid föderaaltoetuste programme, vaid minuteid enne selle jõustumist kohaliku aja järgi eile kell 17, vahendab Reuters.

Ringkonnakohtunik Loren AliKhan blokeeris Trumpi korralduse ajutiselt pärast seda, kui mitmed organisatsioonid väitsid, et külmutamine hävitaks programmid, mis puudutavad kõike alates tervishoiust kuni teedeehituseni. Kohus naaseb asja juurde esmaspäeval.

Trumpi korraldus on osa föderaalvalitsuse ümberkorraldamise katsest, mille raames on juba peatatud kogu välisabi andmine, külmutatud töötajate värbamine ja lõpetatud mitmekesisusprogrammid kümnetes ametkondades. Eile pakkus administratsioon föderaaltöötajatele ka raha töölt lahkumise eest, et nende arvu vähendada.

Demokraadid kujutasid kulutuste külmutamist ebaseadusliku rünnakuna kongressi volituste vastu föderaalkulutuste üle ja teatasid, et see juba takistab makseid arstidele ja lasteaiaõpetajatele.

Valge Maja teatas, et külmutamist on vaja, et kindlustada, et föderaalabiprogrammid oleksid kooskõlas presidendi prioriteetidega.

Trumpi korralduse on vaidlustanud ka osariikide demokraatidest peaprokurörid, kes väidavad oma hagis, et külmutamine rikub põhiseadust ja sellel on hävitav mõju osariikidele, mis toetuvad oma eelarve suures osas föderaalabile.

