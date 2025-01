VIDEO | Riigikogu erikomisjon arutas kiirabi korralduse auditit. Siseministeerium vaatab üle päästekorraldajate meditsiiniõppe

Riigikontrolli hinnangul peaks sotsiaalministeerium kiirabivaldkonda otsustavamalt juhtima, sest praegu on ülesanded killustatud ja vastutus hajus. Kontrolliaruandes sedastatakse, et osa ajast tegelevad kiirabibrigaadid küsimustega, mis kuuluvad tegelikult perearstide või sotsiaaltöötajate vastutusalasse. Samuti kasutatakse kiirabi mitte-erakorraliste patsientide transpordiks haiglate vahel.

Terviseminister Riina Sikkuti sõnul on üks peamisi probleeme see, et inimene ei oska ise enda muret õigesti hinnata ning üle- või alahindab enda muret, misjärel määrab päästekorraldaja väljakutsele liiga kõrge või madala triaaži.

Tartu kiirabi juhatuse liikme Tuuli Paju sõnul on neil ligi 15% väljakutseid kõrgeima triaažiga ehk triaažiga Delta, mis tegelikkuses nendeks aga ei osutu. „Olles töötanud 20 aastat arstina, oskad kõnet hinnata teistel alustel ja ei paneks tihtipeale sama triaaži (kui päästetöötaja - toim),“ sõnas ta, kuid lisas, et saab siiski ka päästekorraldajatest aru.

Siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler Tuuli Räim tõdes, et häirekeskuse töötaja peab olukorra kohta hinnangu andma vaid ühe minuti jooksul. Räime sõnul vaadatakse nüüd aga üle päästekorraldaja meditsiiniõpe ja selle maht. „Täna on päästekorraldajate meditsiiniõppe maht võrreldes näiteks päästepolitseinike mahuga kõige suurem, pea 400 tundi. Varasemalt on terviseametiga olnud konsensus, et maht on piisav, kuid me vaatame õppekava üle,“ sõnas ta.

Terviseameti peadirektori asetäitja Ragnar Vaiknemets lisas, et ei pea realistlikuks kõigi häiretöötajate asendamist meditsiinipersonaliga, kuid tema arvates võiks neid siiski kohapeal rohkem olla.

Istungil arutati ka riigikontrolli väljatoodut, et perearstid ei pruugi sageli teadagi, kui patsient on kiirabis või EMOs käinud, kuna see teave tuleb arstil eraldi otsida. Konkreetset lahendust probleemile praegu ei ole, kuid istungil valitses üksmeel, et süsteem peaks olema tõhusam.

