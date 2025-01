ELi Kallas ja USA välisminister Rubio pidasid esimese telefonikõne, arutati ka sõda Ukrainas

Kõne toimus keset Euroopa suurenenud muret selle üle, milline täpsemalt on Trumpi administratsiooni lähenemisviis Atlandi-ülestele sidemetele kaitse ja julgeoleku, majanduse, kaubanduse ning muude valdkondade osas.

„Me arutasime globaalseid küsimusi, kus EL-il ja USA-l on samad huvid, sealhulgas Venemaa sõda Ukrainas, Iraani pahatahtlik mõju ja Hiina põhjustatud väljakutsed,“ ütles Kallas sotsiaalmeediaplatvormil X.

„Nad leppisid kokku vajaduses säilitada maksimaalne surve Moskvale, et liikuda õiglase ja jätkusuutliku rahu suunas Ukrainas,“ ütles ametnik. Ta lisas, et vestluses räägiti ka Iraani destabiliseerivast rollist ja Süüria poliitilisest üleminekust.

USA president Donald Trump on nõudnud, et NATO liikmed kulutaksid kaitsele 5 protsenti SKT-st, mis on märkimisväärne tõus hetkel seatud 2 protsendi eesmärgist. Seda taset ei saavuta hetkel ükski NATO liikmesriik, sealhulgas USA.