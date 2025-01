VIDEO | Kongo suurlinnas käivad lahingud, kohalikud põgenevad mässuliste eest

Eile marssisid Gomasse M23 võitlejad, keda ÜRO sõnul toetab Rwanda. Mässulised kuulutasid linna oma kontrolli alla, eskaleerides aastaid kestnud konflikti, mis on tapnud sadu inimesi ja sundinud miljoneid ümber asuma.

Goma on konfliktidest räsitud võtmekoht, mille mineraalid on kriitilise tähtsusega suure osa maailma tehnoloogia jaoks. Mässuliste rühmitused on pikka aega võidelnud Kongo idaosa maavarade kontrolli üle.

Rwanda on öelnud, et ta kaitseb end Kongo relvastatud rühmituste ohu eest, kuid ei ole otseselt kommenteerinud, kas tema väed on ületanud piiri. Kongo Demokraatliku Vabariigi maaelu arengu minister Muhindo Nzangi ütles, et Kongo armee kontrollib 80 protsenti Gomast, Rwanda väed on linna äärealadel ja teisel pool piiri.

ÜRO humanitaarabiameti (OCHA) pressiesindaja Jens Laerke ütles Genfis toimunud infotunnil, et kolleegid on teatanud „mürsutulest kogu linnas ning paljudest surnukehadest tänavatel“.

ÜRO ja teiste abiorganisatsioonide teatel on Goma haiglad ülekoormatud, sest konflikti eskaleerumise tõttu on saanud haavata sadu inimesi.

„Praegu on haiglas sadu inimesi, enamik neist on toodud kuulihaavadega,“ ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kohalik ametnik Adelheid Marschang. Uudisteagentuuri AFP teatel hukkus esmaspäeval Gomas vähemalt 17 ja viga sai 367 inimest.

Võitlused on sundinud tuhandeid inimesi Gomast põgenema, mis on olnud peamine piirkondlik humanitaarabikeskus ümberasustatud inimestele. Täna hõivasid mässulised Kongo idaosa suurima lennujaama, mis võib põhjustada humanitaarabi katkemise.

