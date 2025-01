Jõuorgan ning sotsid annaksid mupole teleskoopnuia ja vahetu sunni õiguse, ent KOV-id ja võimupartnerid puksivad vastu

Politsei igikestev mure – tööd on rohkem kui töökäsi – võiks leida leevendust riigikogus tolmu koguva seadusemuudatuspaketiga, mis võimaldaks lükata politseinike töölaualt kena koguse koormat hoopis munitsipaalkorrakaitsjate (mupo) õlgadele.

„Ühiskond muutub ja ka politsei peab muutuma, et Eesti turvalisusega tegeleda ja vahetule ohule reageerida,“ on politsei Põhja prefekt Ats Kübarsepp seda meelt, et lihtsamad ülesanded võiks jätta kohaliku omavalitsuse (KOV) palgal olevate korrakaitsjate kanda.