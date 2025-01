Prantsusmaa välisminister: riik kaalus vägede saatmist Gröönimaale

Eelmisel nädalal ametisse asunud USA president Trump on üha enam keskendunud Taani autonoomse piirkonna Gröönimaa hõivamisele ja ta ei ole välistanud ka sõjaliste või majanduslike meetmete kasutamist.

Barrot ütles intervjuus Prantsuse raadiole Sud, et Prantsusmaa alustas Taaniga vägede lähetamise arutamist, kuid Taani ei soovinud seda ideed jätkata.

Prantsuse ministri kommentaarid tulid ajal, mil Taani peaminister Mette Frederiksen külastas Euroopa pealinnu, et koguda liitlaste toetust Trumpiga tegelemiseks, vahendab Politico.

Frederiksen sõitis täna Berliini ja Pariisi, et rääkida vastavalt Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Samuti toimub tal Brüsselis kohtumine NATO juhi Mark Ruttega.

„Kui Taani kutsub abi, siis on Prantsusmaa kohal,“ ütles Barrot. „Euroopa piirid on suveräänsed, olgu see siis põhi, lõuna, ida ja lääs... keegi ei saa lubada endale meie piiridega jamamist.“