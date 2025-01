Tsahkna Puna-Hiina uusaastapidustusi õigustanud linnaisast: poliitik on oma tegevustes vaba

„Eestil on ju väga selge Hiina poliitika ja see on valitsuskabinetist läbi käinud, see on avalik materjal,“ sõnas Tsahkna pühapäevaste sündmuste valguses. „Lihtsalt tuleb teada, mis sõnumeid Hiina kannab, kuna tegu on autoritaarse riigiga. Meie jaoks on väga aktuaalne kogu meie regiooni julgeolek ja Venemaa agressioon Ukraina suhtes. Nende asjade suhtes on meil Hiinaga erinevad nägemused, eriti, mis puudutab rahu kui sellist,“ lisas ta.