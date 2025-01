INTERVJUU | Ukraina sõdur katsumustest rindel: põhjakorealased lasevad end pigem õhku, kui langevad vangi

Sky News teatab, et Vene armee on tõusuteel ja Ukraina relvajõududel on suured probleemid. Kas nõustute?

Nad ei ole tõusuteel, vaid võimete tipul ja kasutavad oma strateegilisi reserve. Praegused edusammud on neil taktikalisel, mitte strateegilisel tasemel. Kuna neil on ülekaal elavjõus ja lennuväes, siis nad liiguvad taktikaliselt edasi ning hävitavad Ukraina taristut ja elupiirkondi.

Igasugune okupatsioonivägi peab võtma kasutusele okupeeritud alade ressursid, kasutama sealset tööstust ja ühendusteid. Labaselt öeldes peaks okupatsioonivägi end ise toitma. Vene armee aga on vallutatud alad absoluutselt laastanud ning sealseid ressursse ei saa kasutada, mistõttu on nad sunnitud toetuma ainult oma vahenditele. Okupeeritud maa on põletatud ja elamiskõlbmatu.

Oled juba tellija? Logi sisse Mis on Delfi Kogupakett? Tutvu maksevõimalustega