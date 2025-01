Eesti lahkub kümne päeva pärast Venemaa elektrivõrgust. Haiglad ja koolid valmistuvad võimalikuks elektrikatkestuseks

„Tavatarbija võib sünkroniseerimise ajal jätkata elektri tarbimist tavapärasel moel. Sünkroniseerimise mõju elektri kvaliteedile on Eestis väike,“ on kinnitanud Elering . „Elanikud ei märka sünkroniseerimist – lambid ei värele, seadmetele ohtu pole,“ sõnas möödunud nädalal ka kliimaminister Yoko Alender (Reformierakond). Samas on teada, et praegu kontrollitakse vahetult kriisile reageerimise võimet – seda teevad nii omavalitsused kui ka elutähtsate teenuste osutajad.

Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) rääkis Delfile, et päästeameti kaudu tuli kõigile omavalitsustele soovitus oma kriisiks valmisoleku plaanid ja tegevuskavad üle vaadata ning selle käigus ka generaatoreid katsetada. „Seda me ka teeme. Vaatamata sellele, et Tartu on tegelenud oma toimepidevuse tõstmise ja erinevateks kriisiolukordadeks valmistumisega juba aastaid,“ kinnitas Klaas. Näiteks katsetati eelmisel nädalal Tartu südalinnas asuvate ristmike valgusfooride töötamist generaatorite abil, et olla valmis olukorraks, kui on ulatuslik elektrikatkestus.