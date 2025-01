Trumpilt armu saanud mehe lasi mõni päev hiljem liikluskontrolli käigus maha šerifi abi

Asja uurib osariigi politsei. Teatati, et šerifi abi püüdis Huttle’it vahistada, kui nende vahel oli tekkinud sõnelus, ning lõpuks jõudis asi selleni, et šerifi abi tulistas Huttle’it ja haavas teda surmavalt, vahendab Associated Press.

Huttle’i kaitseadvokaat Andrew Hemmer ütles, et Huttle oli Trumpi tulihingeline toetaja ning läks meeleavaldusele, sest arvas, et see on ajalooline hetk, ja tal ei olnud pärast liiklusalase väärteo eest vanglast vabanemist midagi paremat teha.