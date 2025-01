Jana Toom Madisoni saadikupuutumatusest: see võetakse temalt igal juhul ära

Kui liikmesriigi pädev ametiasutus on esitanud Euroopa Parlamendile parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise taotluse, edastab parlamendi president selle pärast täiskogu istungil teatavaks tegemist menetlemiseks vastutavale komisjonile – õiguskomisjonile.

Õiguskomisjoni kuuluv Toom ütles, et oli Belgia politsei sellise sooviga kursis juba eelmisel nädalal. Tema sõnul Madisonilt saadikupuutumatus ka ilmselt ära võetakse. „Läbi läheb ta (saadikupuutumatuse äravõtmine – toim) igal juhul, see on normaalne, et ta läheb läbi,“ ütles ta.

„Kümne aasta jooksul vist üks kord [õiguskomisjonis] keeldusime sellest, kui oli selge poliitiline tagakiusamine,“ meenutas Toom. „Me alati seda teeme ja minu teada ka Madison ise soovib, et puutumatus võetaks ära.“

Toom kinnitas, et temagi on Madisonilt saadikupuutumatuse äravõtmise poolt. „Ma kindlasti toetan seda, ma olen selle komisjoni liige ja kindlasti hääletan selle poolt. Me oleme sellest Jaaguga rääkinud, ta on sellega kursis,“ ütles Toom.

Toomi sõnul on saadikupuutumatus äravõtmine positiivne sellest aspektist, et sellisel juhul saavad uurijad rahulikult oma tööd teha ja lõpeb spekulatsioonide levik.

Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ütles Delfile, et oluline on selguse tekkimine. „Tänaseks mina lähtun sellest, kuidas Jaak on teemat kommenteerinud. Tema lähtub sellest, et see on valesüüdistus, ja tema kaitseb enda au Eesti kohtusüsteemis ja ma arvan, et see selgus peabki tekkima,“ ütles ta.

„Mul ei ole alust teda praegu mitte usaldada,“ lisas Kõlvart. „Nii Belgias kui ka Eestis peab tekkima selgus ja siis saab ka hinnanguid anda.“

Mullu mais kirjutas Eesti Ekspress, et üks noor naine süüdistas Madisoni ahistamises. Sündmused toimusid Brüsselis ning naine esitas sealsele politseile avalduse. Tänaste sündmuste kohta Madison Delfile kommentaare ei jaganud, küll aga postitas ta kirjutise oma Facebooki seinale.

