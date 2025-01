VIDEO | Belgia politsei palus europarlamendil võtta Jaak Madisonilt ahistamissüüdistuse tõttu saadikupuutumatus

„Parlamenti saabus „konfidentsiaalne“ kiri, et Belgia soovib minu parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist. See on vajalik selleks, et nad saaksid uurida 2024. aasta kevadel enne eurovalimisi minu vastu esitatud valesüüdistust, mille põhjal puhuti üles meediaskandaal minu maine kahjustamiseks,“ kirjutas Madison.

„Nii nagu kümme kuud tagasi, kinnitan ka nüüd: minu vastu esitatud süüdistused on laim, mille eesmärk oli kahjustada minu võimalusi saada valituks Euroopa Parlamenti . See alatu plaan ei läinud neil läbi. Juba kevadel esitasime koos advokaadiga kahjunõude valesüüdistuste eest ning see kohtuasi peaks lõpule jõudma lähikuudel,“ sõnas poliitik."

„Miks aga ei ole Belgia pool minuga varem ühendust võtnud ja tahab algatada uurimise alles nüüd, kui valekaebusest on möödas kümme kuud? Mulle on väidetud, et selline menetlemise tempo ei ole Belgias midagi ebatavalist. Loodame, et see tõesti on nii ja mängus ei ole mõne poliitilise konkurendi huvi hoida ebameeldivat teemat üleval ka enne lähenevaid kohalikke valimisi. Mul ei ole illusioone, et kõmuajakirjandus annab oma „parima“, et pigistada mullusest skandaalist veel viimast välja,“ kirjutas Jaak Madison.