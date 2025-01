OTSEPILT | Põhiseaduskomisjon arutab valimisõigust piiravale eelnõule tehtud muudatusettepanekuid

Riigikogu 61 liikme algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt saavad kohalike volikogude valimistel osaleda Eesti kodanikud ja kodakondsuseta elanikud, samuti ELi ja NATO riikide kodanikud. Praegu saavad lisaks Eesti ja ELi kodanikele kohalikel valimistel osaleda ka Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel elavad välismaalased, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ning kelle püsiv elukoht asub vastavas vallas või linnas.

Põhiseaduskomisjoni avalikule istungile, mis algab kell 14 ruumis L332, on kutsutud mõlema muudatusettepaneku esitajate esindajad Helir-Valdor Seeder ja Kalle Laanet ning justiits- ja digiministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik Mariko Jõeorg-Jurtšenko.

Varem on põhiseaduskomisjon valimisõiguse piiramist arutanud kuuel avalikul istungil, kus on osalenud justiits- ja digiministeeriumi, Põhiseaduse Assamblee, riigikantselei, riigi valimisteenistuse, riigikogu kantselei, siseministeeriumi, Tallinna ülikooli, Tartu Ülikooli, õiguskantsleri kantselei ja Eesti Juristide Liidu esindajad. Lisaks on komisjon muudatusi arutanud kaitsepolitseiameti esindajatega.