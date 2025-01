Eelmisel nädalal avaldas Hiina firma DeepSeek tehisaru (AI) uue versiooni. See on koos lähtekoodiga tasuta alla laetav, suudab laias laastus teha samu asju, mida tasulised programmid, ja andis seega ränga hoobi USA AI-firmade senisele ärimudelile.

Kui arusaam juhtunust nädalase viivitusega USA börsidele jõudis, odavnesid tehnoloogiaaktsiad esimese ehmatusega kokku triljoni dollari võrra, põhikannatajateks kiibitootjad Nvidia ja Broadcom. Löögi said ka AI arendusega tegelevad Microsoft ja Google. Lisaks ärilisele küljele on uudisel ka kaalukas poliitiline ning sõjanduslik tähendus, kuna see näitab, et Hiina meetodid ei pruugi USA omadele alla jääda.