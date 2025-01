Kultuuriaasta lõppes, kuid Tartu 2024 noorteprogramm jätkub uue lennuga

Seni on Tartu 2024 noorteprogrammi Extended programmis osalenud nelja aasta jooksul 72 noort, kes on korraldanud kokku 28 üritust ning jõudnud enam kui 17 000 nooreni üle Eesti. Uude lendu kandideeris kokku 60 noort ning neist osutus valituks 26.

Seitsmest sessioonist koosnevast programmis saavad noored praktilise kogemuse erinevatest kultuurikorralduse tahkudest. Noored õpivad korraldustööd alustades idee arendamisest kuni selle tehnilise teostuseni välja. Samuti õpitakse koostama projekte ning neid eelarvestama, meeskonna kokkupanekut ning ürituse planeerimist ja turundamist. Lõpuks viivad noored ka oma loodud sündmused ellu.

Neljandas lennus on kõigil osalejatel võimalik panustada Tartu Noortepeo, Lõuna-Eesti lastekaitsepäeva ja Noortefestivali korraldamisesse. Noorte peamiseks koostööpartneriks sündmuste loomisel on Tartu Noorsootöö Keskus.

„Extended toob korraldusmaastikule uusi tegijaid just noorte hulgast, andes edasi nii praktilisi kui ka teoreetilisi teadmisi, mida koolist ei õpi. Usun, et uuest lennust tuleb uudseid ja julgeid ideid, mille korraldamist noored naudivad,“ ütles üks noorteprogrammi korraldajatest, 19-aastane Klaudia Kaasik, kes korraldas mullu Tartu 2024 lõpupidustustel eatu ehk alla 65 keelatud peo, mis tõi kokku 250 eakat külalist. Varasemalt on noored korraldanud veel näiteks Tartu Noortepidu, festivali KUS? ning Lõuna-Eesti lastekaitsepäev.

„Tartu 2024 Extendedi senise nelja lennu pealt oleme näinud, et programmi läbinud noortel on tõepoolest olemas praktilised kultuurikorralduse oskused, nad on hakkamist täis. Need noored on valdkonnale olulised ning veavad ka tulevikus Eesti kultuurikorralduse vankrit eest,“ rääkis noorteprogrammi koordinaator Angela Ader. „Unistame, et iga Lõuna-Eesti noor saaks tulevikus võimaluse luua oma kultuurisündmus, sest koosloomine kasvatab ka uhkustunnet oma kodukoha üle.“