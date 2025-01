„Käime sealt suure kaarega mööda.“ Kohalikud kardavad, et Kalamaja pargis tegutseb koerte mürgitaja

Värskeim mürgitus toimus eelmisel nädalal. Koera omanik Marita sõnul sai koer Kalamaja pargist mürki . „Kui algselt olid laual veel mõned võimalikud diagnoosid koera tervise järsu halvenemise osas, siis nüüdseks on need välistatud,“ lisas ta.

Õnneks sai Marita kiirelt aru, et midagi on valesti. „Kuna ta pargist ka endale, vahetult enne sümptomite ilmnemist, midagi sisse sõi, mille ta kiiremini alla neelas, kui me reageerida jõudsime, siis oli alust mürgistust kahtlustada,“ ütles ta.