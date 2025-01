Kiievi oblastis sai Vene droonirünnakus kahjustada Viktor Janukovõtši autokogu

Kalašnõk ei täpsustanud, kus muuseum täpselt asub. Fotode järgi on see aga Ukraina endise, kukutatud presidendi Viktor Janukovõtši Võšhorodi-lähedases kunagises Mežõhirja residentsis asuv muuseum, mis asutati 2014. aastal Janukovõtši isikliku autokogu baasil.

Kalašnõk teatas, et Vene droonirünnaku tagajärjel sai kolmes rajoonis kahjustada kaks eramaja, kolm mitteeluruumi ja kolm autot. Kannatanuid ei ole.

Harkivis sattus löögi alla tsiviilettevõte Nova Bavarija rajoonis. Esialgsetel andmetel on see puidutöötlemistsehh, teatas linna päästeteenistuse esindaja Bohdan Hladkõhh. Kahjustada sai gaasitoru ja puhkes tulekahju 1500 ruutmeetril. Samuti said kahjustada naaberettevõtete ruumid ja põles kaks autot.