Arktika-raportöör Urmas Paet külastab Gröönimaad: Venemaa ja Hiina surve kasvab kiiresti

Urmas Paeti sõnul peab Euroopa Liit olema valmis laienemiseks ka Põhja-Euroopas. „Nii Island, Gröönimaa kui Norra on Euroopa Liitu väga oodatud. See annaks suurema kindlustunde nii Euroopale tervikuna, kui neile konkreetsetele riikidele ja piirkondadele,“ sõnas Paet.

Ta lisas, et EL peab ka omalt poolt väljendama avatust uute liikmete kaasamiseks Põhja-Euroopast.

Paeti sõnul on osa Arktikast Euroopa Liidu riikide territoorium ning EL peab Arktika julgeolekusse, sealsete inimeste heaolusse ning keskkonda senisest enam panustama. „Nii Venemaa kui Hiina surve on Arktikas kiiresti kasvanud ning seda on vaja tasakaalustada. Seetõttu peaksid ka EL, USA ja Kanada olema Arktika-teemadel loomulikud liitlased.“