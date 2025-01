VIDEO | Serbias valitsuse vastu streikivad tudengid blokeerisid Belgradi peamise ristmiku

Blokaadiga ühinesid traktoritega põllumehed ja tuhanded muud inimesed. Meelt on avaldatud juba nädalaid. Nõutakse väidetavalt vohava valitsuse korruptsiooni tekitatud varingu süüdlaste vastutusele võtmist, vahendab Associated Press.

Meeleavaldused on kujutanud endast paljude aastate suurimat väljakutset Serbiat juhtivale populistlikule valitsusele.

President Aleksandar Vučić kutsus eile koos peaminister Miloš Vučevići ja parlamendi spiikri Ana Brnabićiga antud pressikonverentsil tudengeid dialoogile, öeldes, et pingeid tuleb lõdvendada ja hakata üksteisega rääkima.

Tudengid on aga seni keeldunud Vučićiga kohtumast.

Vučićit on süüdistatud demokraatlike vabaduste piiramises vaatamata sellele, et ta taotleb formaalselt Serbia Euroopa Liitu astumist. Vučić on süüdistanud tudengeid nimetamata välisjõudude heaks töötamises valitsuse kukutamiseks.