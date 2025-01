FOTOD | President Karis holokausti ohvrite mälestamisel Poolas: totalitaarsete režiimide kuritegusid peab hoiatusena alati meeles hoidma

„Auschwitz on saanud sümboliks natsirežiimi põhjustatud kannatustele ning aitab hoiatusena meeles hoida seda väga valusat ja pimedat aega ning neid kohutavaid inimsusevastaseid kuritegusid. Mälestamine ja mäletamine on meie kohustus tulevaste põlvkondade ees,“ ütles president.

„Totalitaarsete režiimide varjud ei ole kadunud ka tänapäeval – me peame kõigist nendest koletutest kuritegudest rääkima ning seisma vastu katsetele neid kuritegusid õigustada või pisendada,“ rõhutas president Karis. „See annab lootuse, et sarnaseid õudusi on võimalik tulevikus ära hoida.“