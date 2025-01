Edgar Savisaare pere ei toeta mälestusmärgi püstitamist Harjumäele

Avalduses rõhutatakse, et Edgar Savisaare pärandi jäädvustamine peaks toimuma läbipaistvalt, ametlike kanalite kaudu ja austades tema mälestust laiemas ühiskondlikus kontekstis. „Oleme nõus, et Edgar Savisaar väärib mälestusmärki ja tulevikus see Tallinna linnaruumi kindlasti ka tekib, kuid antud viisil me mälestusmärgi püstitamist ei toeta,“ selgitas partei.