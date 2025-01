PPA keelab GPSi segamiste tõttu idapiiril hobilenduritel droonide lennutamise

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel rääkis, et viimase aasta vältel on sagenenud piiriäärsel alal GPS signaali segamised, mis on väljakutseks nii asutustele, kes piirialal mehitamata lennuvahenditega töötavad, kui ka kõigile hobilenduritele.