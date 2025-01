Robottolmuimeja hoiab kokku sinu aega ja tagab korras kodu

Millised vaipkatted sul kodus on? Kas ja kui palju vaipkatteid on sinu kodus ning mis tüüpi need on? Erinevad mudelid võivad saada erinevalt hakkama eri tüüpi vaipade puhastamisega.

Pesev robottolmuimeja ja sobiv keskkond : kui kodus on põrandapinda, mida on vaja ka pesta, või koju tekib palju pori, on pesufunktsiooniga robottolmuimeja hädavajalik.

Kui suur su kodu on? Sellest sõltub see, kui kaua võib puhastus aega võtta ja kui hea aku kestvusega mudel tuleks valida.

Kas ja millised uksepakud ning muud võimalikud takistused on sinu kodus, mis võivad roboti tööd segada? Mõned mudelid saavad paremini hakkama kõrgema äärega vaiba või uksepaku ületamisega, teised võivad aga hätta jääda – seetõttu on oluline mõelda, millise võimekusega toodet sul vaja on.