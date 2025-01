Panused uuele WRC-hooajale: kes võib sel aastal üllatada ja kellest saab uus maailmameister?

Ott Tänak võtab igal juhul 2025. aasta hooaja vastu kui üks suurema kogemuste pagasiga sõitja. Oma kalkuleerivalt agressiivse sõidustiili ja tehniliste oskustega on ta endiselt väga hirmuäratav jõud. Tema koduralli Eestis on tõenäoliselt üks rallisid, kus ta eeldatavasti domineerib. Meistrivõistluste tiitel sõltub aga püüdlustest kõikidel rallidel, samuti auto usaldusväärsusest.

Toyota ralliauto on endiselt üks paremaid, pakkudes talle usaldusväärset platvormi edu saavutamiseks. Küll aga tuleb tal säilitada rahulikkus ja leida strateegiaid karmi konkurentsi tõrjumiseks. Kas Rovanperä suudab jääda rahulikuks ja anda endast parima?

Kuigi on välja kujunenud nimekad sõitjad, nagu Rovanperä, Tänak ja Neuville, kellest räägitakse palju ning loomulikult on tegemist favoriitidega, on ka varasemalt olnud WRC-s ootamatuid läbimurdeid. See aasta ei pruugi üllatuste ja läbimurrete osas pakkuda vähem emotsiooni ega ootamatusi kui eelmised aastad. Milline saab olema see hooaeg, seda näitab juba aeg. Mida aga võiks oodata nimekatelt sõitjatelt?

Hyundai on sel aastal võtnud kasutusele uuendatud ralliautod ja väidetavalt on neid kergem juhtida. Kuidas auto aga teedel vastu peab, seda näeb juba peagi. Kui meeskond suudab tehnilistes küsimustes kenasti hakkama saada, võib Tänak vabalt võtta veel ühe meistritiitli.

Thierry Neuville – järjekindel ja väljakutseid esitav

Thierry Neuville’ist sai eelmisel aastal autoralli maailmameister. Läbi mitmete aastate ja korralike püüdluste ei jäänud ta seekord igaveseks teiseks, vaid pälvis lõpuks oma välja teenitud tiitli. Selge on see, et tema kogemus ja sihikindlus teevad temast sel aastal karmi konkurendi kõigile.

Sel hooajal on ta oma meistritiitlit kaitsmas ja peamiseks eesmärgiks võiks olla eelmise aasta väikeste vigade lihvimine ning loomulikult konkurentide tõrjumine. Tõenäoliselt on ta ka sel aastal sama sihikindel ja võimalik, et kasutab ise sarnast strateegiat.

Sébastien Ogier – legend naaseb

Kes eelmist hooaega vaatas, mäletab väga hästi, kuidas Ogier oli mitmel korral täbaras olukorras, kus autoga kas juhtus midagi või lõpetas ta vale sõidustiili valiku tõttu kraavipervel. Hoolimata sellest, et Ogieri ei peeta nii-öelda täiskohaga sõitjaks, on vanameister siiski tugev konkurent ning niisama juba alla ei anna.

Ogieril on juba kaheksa maailmameistritiitlit, kuid tema osaline osalemine meistrivõistluste rallidel on pakkunud palju kõneainet. Kui ta sel hooajal osaleb siiski kõikidel rallidel, võib temast kujuneda sel aastal tõeline põnevuse pakkuja ja favoriit. Tegemist on siiski sõitjaga, kellel on uskumatu kogemuste pagas ja taktikaline teravus. Kas Ogier teeb kaasa terve hooaja ja võib pjedestaalil taas kõrgeimale kohale tõusta?

Tõusvad tähed, võimalikud üllatajad

Kuigi meediakanalite pealkirjades domineerivad juba tuntud favoriidid, seisneb WRC võlu selle ettearvamatuses. Sel aastal on võistlusel vähemalt kaks tõusvat tähte, kes võivad üllatada:

Sami Pajari – noor rakett