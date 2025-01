Tallinnas läks lasteaiast nelja-aastane laps jalutama, õpetaja sai hoiatuse

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) sai 22. jaanuaril kell 10.12 teate, et Põhja-Tallinnas on lasteaiast kadunud nelja-aastane laps. „Patrull sõitis väljakutsele, kuid neli minutit hiljem ehk kell 10.16 sai häirekeskus uue ja rõõmustava kõne, et laps on leitud ja kõik on korras,“ sõnas PPA pressiesindaja Britta Sepp.