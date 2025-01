Uusaastapidu Puna-Hiinaga. Siseminister peab Kohtla-Järvel toimunut arusaamatuks. Linnapea: kapo aastaraamat paneb ilmselt vinti üle

Mõni aeg tagasi oli suure avalikkuse tähelepanu all riigikogu Hiina sõprusrühma visiit Hiinasse. Seda põhjusel, et Hiina on ebademokraatlik riik, mis kaudselt toetab Ukrainas agressioonisõda pidavat ja Eesti julgeolekut ohustavat Venemaad.