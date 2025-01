Läti kaitseminister Sprūds: me ei saa panna patrulllaeva kaabli iga meetri juurde

Sprūdsi sõnul ei saa aga panna patrulllaeva kaabli iga meetri juurde ega Läänemerd sulgeda, kuni siin on rahuaja tingimused.

Sprūds rõhutas, et palju asju on juba kriitilise veealuse infrastruktuuri kaitsmiseks tehtud, sealhulgas suurendatud NATO kohalolekut Läänemerel. Sellisel kaitsetegevusel on aga piirid.

„Me ei sulge Läänemerd nii kaua, kui siin on rahuaja tingimused ja toimub laevaliiklus. Me ei saa seda täielikult lukku panna ega panna patrulllaeva kaabli igale meetrile,“ ütles Sprūds, kes aga märkis, et erinevatele olukordadele reageeritakse kiiresti, mis kehtib ka eilse kohta.

„LVRTC (Läti Riigi Raadio- ja Televisioonikeskus – toim) andis viivitamatult informatsiooni niipea, kui need häired tekkisid, ja meie patrulllaev läks inspekteerima konkreetset kohta ning samal ajal üht potentsiaalselt asjaga seotud olnud laeva Rootsi majandusvööndis. Me kohtusime ka väga kiiresti valitsuse tasemel, et mõista ja hinnata tegevusmudeleid ning koordineerida neid meie liitlastega,“ ütles Sprūds.

Sprūdsi sõnul tuleb kõiki neid nimetatud tegevusi tugevdada nii rahvuslikul kui ka NATO tasemel.

Vastuseks küsimusele, kas tegelikkuses ei suudeta kaableid kaitsta ja saab ainult tõkestada laevad, mis on juba kahju tekitanud, vastas Sprūds: „Nii seda kui ka teist.“ Ta selgitas, et Läänemerel võib korraga olla kuni 2000 laeva ja ei ole võimalik neist igaühe juurde patrulllaeva saata, aga informatsioonivahetus on tähtis.

„Informatsioonivahetus nii potentsiaalselt kahtlaste laevade kui ka varilaevastiku, konkreetsete sanktsioonide ja konkreetsete nimekirjade kohta võimaldab meil kahtlased laevad esile tuua ja eraldada, et neile suuremat tähelepanu pöörata. Ja nii, jälgides ennetavalt, anda selge signaal, et on parem siin midagi kahtlast mitte teha,“ ütles Sprūds, lisades, et tähtis on ka teiste riikidega koordineeritud tegevus.

Sprūds ütles, et mida kiiremini selliste intsidentide järel tegutsetakse, sealhulgas laevu arestitakse, seda suurem on tõenäosus, et selliseid juhtumeid tuleb ette võimalikult vähe, sest keegi ei taha, et nende laev arestitaks.

