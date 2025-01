TAGATUBA | Mihhail Kõlvart: mina Ossinovskiga ühe laua taga istuda ei kavatse

„Vara veel, alles alustame arutelusid.“ „Ei ole veel otsustanud.“ „Mina.“ „Otsime parimat, ka väljastpoolt erakonda.“ Nii vastavad erakonnad küsimusele, kes Tallinna linnapea kandidaadina välja käiakse. Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 19. oktoobril ja vara pole midagi. Täistuuridel kampaania alguseni on küll veel kõvasti aega, ent kõik erakonnad saavad aru, et seekordsed valimised saavad Tallinnas olema äärmiselt huvitavad ja samavõrra pingelised.

EKRE Tallinna linnapea kandidaat oli möödunud korral erakonna esimees Martin Helme ja enam kui kindel, et nii on see ka sellel korral. Tõsi, nagu Helme ütleb, siis erakonnas pole see veel lõplikult otsustatud. „Vaikimisi kõik eeldavad, et mina jah,“ tõdes EKRE juht siiski.