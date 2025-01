Kaja Kallas teatas, et EL jõudis Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamises kokkuleppele. Vetoga ähvardas taas Ungari

Ungari Venemaa-sõbralik peaminister Viktor Orbán oli varem öelnud, et Budapest ei nõustu sanktsioone pikendama kuni USA presidendi Donald Trumpi ametisse astumiseni. Orbán teatas, et nõuab, et Euroopa Liit teeks sama, kui Trump USA Venemaa-vastaseid sanktsioone lõdvendab.