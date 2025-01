Pereema säästis Maximas detsembrikuu ostudelt 440 eurot. Kuidas see küll võimalik on?

Kahe pere peale säästeti detsembrikuus 682 eurot

Uurisime lähemalt kahe pere detsembrikuus tehtud kulutusi, mis on tehtud Maximas ja ka seda kui palju nad häid pakkumisi nutikalt kasutades säästsid. Meie esimene näide on 5-liikmeline pere, kus kasvab kaks suuremat last ja üks väikelaps. Pereema on see, kes peamiselt suuremaid oste teeb ning tema säästetud summa detsembrikuus 440,40 eurot. Peamine ostukoht on Maxima XXX kauplus ja sealt said ka ostetud pühadeaegu enamus kingitused. Pühadeperioodil on Maximas alati suured allahindlused kategooriate põhiselt, nii mänguasjadele, jõulukaunistustele ja mitmetele kodutarvikutele, mis ka antud pere puhul ostukorvi lisaks toidule läks. Taolised suured pakkumised on tihti just erikampaaniad, mis kehtivad ainult kliendikaardiga ostes. Kuid ka toidukaupade seas leiab väga palju erihindasid just kliendikaardi omanikele ning eraldi veel ka äpiga ostlejatele. Pere eelistab enamasti just kampaaniatooteid ning planeerib oste vastavalt.

Teine näide on 3-liikmeline pere, kus kasvab üks väikelaps. Mõlemad vanemad tegid detsembrikuu jooksul oste ning kokku liidetuna on nende säästetud summa 242,76 eurot. Peamine ostukoht on samuti Maxima XXX kauplus Tallinnas. Lisaks toidule ostis ka see pere detsembrikuus jõulukaunistusi, mänguasju ja teisi kingitusi just sealt ning kasutas neid häid pakkumisi. XXX kauplus on väga laia valikuga ning võimaldab osta ühest kohast nii kodutooteid, mänguasju kui ka ilutooteid, mis on just eelistatud kategooriad ka kingituste puhul. Ka antud pere puhul lähevad ka toidukaupade puhul korvi suures osas just kampaanias olevad tooted, mille järgi planeeritakse nädalamenüüd.