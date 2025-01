INTERVJUU | Leedu eksvälisminister Landsbergis: Euroopa teeb Hiinaga sama vea, mis Venemaaga

Ütlesite eelmisel nädalal Tallinnas esinedes, et mõned meie liitlastest tahavad küll sõda „manageerida,“ aga mitte seda võita. Milliseid argumente nad teile Euroopa või NATO laua taga ning koridorides esitasid? Kas asi on soovis Vene suhteid taastada?

Asi ei ole niivõrd selles, et Venemaad nähtaks partnerina, vaid selles, et osad meie sõbrad päriselt kardavad seda, mis saab Venemaa kaotuse korral. See on peamine põhjus, miks meie ühine toetus Ukrainale on olnud nii aeglane ja arglik. See algas sellest, et venelased kasutasid tuumaväljapressimist: et kui nende armee lüüa saab, siis nad annavad Ukrainale või mõnele teisele riigile tuumalöögi. Seega kui tuumasõda ei taha, siis ei tohi Venemaa kaotada ja tuleb lasta nende armeel edasi liikuda. Kui me juba sellesse hirmulõksu takerdume, siis me ei suuda sealt väljuda. Inimesed ei pruugi pidada Venemaad sõbraks, aga leiavad, et ta on hirmus kiusupunn ja parem on oma lõunasöögiraha talle anda.