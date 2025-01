Helget tulevikku Kanepile!

Kanepi festivali korraldamise teekond oli erakordselt põnev – uued kontaktid ja huvitavad kogemuslood, rääkimata uutest teadmistest. Näiteks, kas teatsite, et kanepiseeme on kahekojaline? Seemnest sirguvad nii isas- kui emastaimed – isastaim annab kiudu, emastaim lisaks kiule ka seemet. Või hoopis selline huvitav fakt, et viimase kümne aasta jooksul on Tallinnast avastatud mitu hästisäilinud laevavrakki, mis sisaldavad arvukalt kanepist köie- ja purjejäänuseid? See näitab kanepikiudude ja nende töötlemise ajaloolist olulisust Läänemere piirkonnas.

Festivali raames toimunud kanepikonverentsil, mille eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust tööstusliku kanepi kasulike omaduste osas, tõdesid nii kanepitoodete tootjad kui kasvatajad, et inimeste suhtumine kanepitoodetesse on ettevaatlik ning sageli aetakse tööstuslik kanep segamini selle narkootilise sugulasega. Ettevõtjad teevad pidevat selgitustööd, et CBD ehk kannabidiool on kanepitaimes sisalduv valu ja põletikku leevendav ning unekvaliteeti parandav ühend, millel ei ole mingit pistmist THC-ga, kanepi uimastava ja psühhoaktiivse komponendiga. Selgus ka tõsiasi, et tulevikumaterjal kanepivill on üks parimaid soojustusmaterjale, mis on praegu kahjuks alakasutatud. Andsime Kanepi vallas omapoolse tõuke inimeste harimisse – võibolla on just tööstusliku kanepi taasavastamine ja väärindamine üks ellujäämise kunstidest, aidates kaasa tuleviku rohe-eesmärkide saavutamisele.