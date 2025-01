Sellest kirjutas väljaanne Ukrajinska Pravda, mille andmetel toimus hiljuti ülemraadas salajane kohtumine, kuhu ülemraada juhatus ja fraktsioonid olid kutsunud kaitsejõudude juhid, et saada teada tegelik olukord sõjas.

„Alguses rääkisid palju, läbisegi, aga väga huvitavalt kindralstaabi esindajad. Siis olid veel erinevad ettekanded. Aga kõige rohkem jäi meelde Budanovi vastus. Keegi küsis temalt, kui palju aega meil on. Ja Kõrõlo ütles oma külma naeratusega: „Kui enne suve ei tule tõsiseid läbirääkimisi, võivad edasi valla pääseda väga ohtlikud protsessid Ukraina olemasolu jaoks.“ Kõik vahetasid pilke ja vaikisid. Nähtavasti on vaja, et kõik õnnestuks,“ ütles kohtumisel osalenud allikas Ukrajinska Pravdale.