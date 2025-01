FOTOD | Täna meenutati 80 aasta möödumist Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest

Kallas rõhutas oma mälestuspäeval peetud kõnes, et ajaloos on palju traagilisi lehekülgi, mida peame meeles hoidma ja millest õppima iga päev. „Ajalugu püüab meid õpetada, kuid inimkond ei ole selgeks saanud veel ajaloost õppimist. Mäletagem, et ühe rahva hävitamise kihk toob inimkonnale moraalse allakäigu ja Eesti kohus on seista humanistlike väärtuste ja rahvaste enesemääratlemise õiguse eest. Mäletame kui habras on vabadus, astume koos hirmule vastu.“