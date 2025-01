VIDEO JA KAART | Kaablilõhkumises kahtlustataval laeval paistab olevat viga saanud ankur. Laeva külastas Rootsi julgeolek

„Ma saan kinnitada, et Rootsi võimud on laeval käinud,“ ütles Säpo pressiesindaja Gabriel Wernstedt Rootsi televisiooni (SVT) hommikusaatele „Morgonstudion“.

Laev on arestitud ja prokuratuur algatas raskekujulise sabotaaži juurdluse, mida viib läbi Säpo.

„See toodi Rootsi vetesse ja asub nüüd Karlskrona lähedal,“ ütles Wernstedt.

Läti ranniku ja Rootsi Gotlandi saare vahelise merekaabli purunemine avastati eile hommikul. Kaabel kuulub Läti riigi raadio- ja televisioonikeskusele (LVRTC) ning Läti ringhäälingu uudisteportaali LSM teatel on põhjust uskuda, et kahjustus tekkis välise mõju tõttu.

„Pärast seda, kui prokurör otsustas eeluurimist alustada, oleme me teinud uurimistoiminguid,“ ütles Wernstedt.

Kahtlustatav laev Vezhen on Malta lipu all ja alustas viimast reisi Venemaalt. Kaabel purunes Rootsi majandusvööndis.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson teatas SVT-le saadetud e-kirjas, et Säpo ja teised Rootsi ametkonnad on võtnud tarvitusele mitmesuguseid meetmeid.

„Julgeolekupolitsei teeb koostööd politseiameti ja rannikuvalvega. See on jätkuv operatsioon, valitsus jälgib arenguid tähelepanelikult ja on kontaktis asjaomaste ametkondadega,“ teatas Kristersson.

Wernstedt ei tahtnud öelda, mida Säpo laeva kohta teab, ega avaldanud ka seda, milliseid uurimistoiminguid tehti, viidates uurimissaladusele. Küll on aga selge, mida uuritakse.

„Eeluurimine viiakse läbi, et vaadata, kas tegemist on raske kuriteoga, ja kui on, kas see on Rootsi huvidega konfliktis ja kas selle taga võivad olla teised riigid,“ ütles Wernstedt.

SVT reporter on Karlskrona lähedal kohal ja on näha, et üks laeva ankru käpp on puudu. Veebilehel Marinetraffic avaldatud fotol, mis on väidetavalt tehtud 13. detsembril Kanada ranniku lähistel, on ankur veel terve.

Laeva Bulgaaria omanikettevõtte Navigation Maritime Bulgare juht, kapten Aleksandar Kalčev ütles Reutersile, et Vezhen võis kaablit kahjustada, aga mingit pahatahtlikku kavatsust ei olnud.

„[Meeskonnale] anti korraldus võime aidata ja olukord ei ole eskaleerunud ja on praegu rahulik,“ ütles Kalčev, kelle väitel hoiti meeskonnaliikmeid alguses relvade sihikul.

