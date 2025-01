Kohus mõistis Laagna tee avariis inimese surma põhjustanud juhi kaheksaks aastaks vangi

Kohus tuvastas, et Drušljaki juhitud sõiduki kiirus oli jalakäijale otsasõidu hetkel 130 km/h. Sõidukiirus on kahtlemata juhi teadlik valik. Kohtu arvates on igal autojuhil teadmine, et kiiruse suurenedes muutub ka auto pidurdusmaa pikemaks ja auto liikumissuuna muutmine ohtlikumaks.