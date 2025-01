Valitsus tutvustas energeetikaplaani: tuumajaam ja suured toetused tuuleparkidele

Kallase sõnul on Eleringi hankel juba planeeringus uued juhitavad võimsused ning Eesti Energia investeeringutega rajatakse Narva gaasijaam ning hoitakse reservis ja valmisolekus senised võimsused. „Toome turule Kiisa jaama, et see tooks turuhinna madalamaks,“ lubas Kallas.