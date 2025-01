VIDEO ja FOTOD | „Valgevene repressioonimasin on tohutu!“ Vabaduse väljakul toimus Lukašenka-vastane protest

Valgevene demokraatliku opositsiooni juhi Svjatlana Tsihhanovskaja esindaja Vitali Moltšanovi sõnul võib Valgevenes toimuvaid „valimisi“ nimetada võltsvalimisteks. „Täna ütles Lukašenka ise meediale, et ta hääletas kõigi poolt. Seega ütles isegi Lukašenka, et pole vahet, kelle poolt hääletada – isegi tema hääletab kõigi poolt,“ sõnas ta.

Moltšanovi sõnul on Euroopa inimestel raske mõista, et Valgevene tingimustes on võimatu avatult võidelda. „Kõik inimesed, kes praegu Valgevenes on, on režiimi poolt vangistatud. Sest režiim on nii agressiivne,“ sõnas ta.