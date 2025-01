Rootsi riigiprokuratuur teatas, et esialgset uurimist viib läbi Rootsi julgeolekuteenistus. Prokuratuur rõhutas, et teostab praegu mitmeid uurimistoiminguid. Uurimisega on seotud mitmed ametiasutused, sealhulgas Rootsi politsei, rannavalve ja Rootsi relvajõud.