Läänemeres sai kahjustada Läti raadio- ja telekeskuse optiline kaabel. Kristen Michal: toetame Lätit vajadusel oma jõududega

Läti riikliku raadio ja televisooni keskus LVRTC andmeedastuse seiresüsteem tuvastas häire Ventspilsi ja Gotlandi vahelises andmeedastusteenuses. Kaabli kahjustada saanud koht asub Rootsi majandusvööndis.

LVRTC on viinud koostöös oma tehnoloogiapartneritega läbi süsteemi jõudlustesti ning Ventspilsi seadmete võrgumõõtmised. „Praegu on alust arvata, et kaabel on oluliselt kahjustatud ja et kahjustus on tingitud välismõjudest,“ ütles ettevõtte LVRTC kommunikatsioonijuht Vineta Sprugaine.

LVRTC on Läti maapealse raadio- ja televisiooniprogrammide edastamise võrgu peamine operaator. LVRTC andmetel kasutavad elektroonilise side ettevõtjad, kes seni on kasutanud antud merekaablit, oma teenuste osutamiseks nüüd teisi andmeedastusviise. Hetkel on andmeedastuskiiruse hilinemine võimalik, kuid suures osas see lõppkasutajaid Lätis ei mõjuta.

LVRTC on asjast teavitanud asjaomaseid asutusi. Keskus on algatanud ka kriminaalmenetluse.

NATOga toimub teabevahetus

Läti merevägi on selle intsidendi kohta võtnud ühendust NATO liitlastega, sealhulgas Rootsiga, ning toimub pidev teabevahetus. Mereväeoperatsioonide keskus on viinud läbi analüüsi laevade liikumise kohta kaablikahjustuse piirkonnas.

Veealuse infrastruktuuri kahjustuste piirkonnas tuvastati kaks laeva, mis asusid väljaspool Läti territoriaalmerd ja majandusvööndit.

Läti peaminister Evika Siliņa on kutsunud kokku õnnetuse eest vastutavate ministeeriumide ja teenistuste koosoleku. Peaminister märkis, et Läti jätkab koostööd NATO ja Läänemere riikidega, et selgitada asjaolusid ja uurida juhtunut.

Rootsi peaminister Ulf Kristersson ütles, et Rootsi teeb tihedat koostööd Läti ja NATOga. „Rootsi panustab kahtlustatava juhtumi uurimise käimasolevatesse jõupingutustesse olulise võimekusega,“ ütles Kristersson sotsiaalmeediaplatvormil X.

Michal: vajadusel oleme valmis laevu kontrollima