CIA uue ametliku versiooni järgi pääses Covid-19 kõige tõenäolisemalt valla Hiina laborist

Raportiga kaasnenud avalduses tunnistatakse siiski, et CIA hinnang on antud „madala kindlusega“ ja päriselt ei ole pandeemia alguse põhjus siiski teada. Küll aga nimetatakse laboriteooriat teistest seletustest usutavamaks.

Raport ei sisalda uusi tõendeid, vaid lähtub olemasoleva materjali analüüsist. See on koostatud Joe Bideni administratsiooni aegse julgeolekunõuniku Jake Sullivani tellimusel ning eelmise CIA direktori William Burnsi korraldusel. Dokumendi avaldamiseks andis korralduse CIA uus direktor John Ratcliffe , kes töötab selles ametis alates neljapäevast.

Pandeemia alguses avaldatud hinnangute järgi kandus Hiinast levima hakanud viirus SARS-CoV-2 inimestele loomadelt. Kohe hakkasid levima ka oletused, et viirus võis tegelikult valla pääseda hoopis Wuhanis asunud viroloogialaborist. 2019. aastal ütles siseohtudega tegeleva Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juht Christopher Wray, et ka tema agentuur peab laboriversiooni kõige tõenäolisemaks. Donald Trumpi eelmises administratsioonis luurekoordinaatori ameti juhina (DNI) töötanud Ratcliffe ütles 2023. aastal, et see teooria vastab nii teadusele, luureandmetele kui tervele mõistusele.