Lõuna-Korea president sai ametlikult süüdistuse, mis võib tähendada surmanuhtlust või eluaegset vangistust

Yooni süüdistatakse mässuõhutamise paragrahvi alusel, mille eest võib mõista surmanuhtluse või eluaegse vangistuse. Ühtlasi on tegu kuriteoga, mille puhul presidendi immuniteet ei kehti. Yoon vahistati pärast mitut ebaõnnestunud katset 15. jaanuaril ja viibib alates sellest ajast üksikvangistuses. Tema hukkamine on siiski ebatõenäoline, kuna Lõuna-Koreas pole surmanuhtlust täide saadetud alates 1997. aastast ning mitukümmend surma mõistetud kurjategijat viibib sisuliselt eluaegses vangistuses.

Yoon kuulutas detsembris ootamatult välja sõjaseisukorra, väites, et parlamendis on mõjule pääsenud riigivastased jõud ning riiki ähvardab rünnak Põhja-Koreast. Sõjaseisukord kehtis kuus tundi, kuni parlamendihoone hõivanud sõdureid trotsinud parlament nõudis hääletusel presidendi korralduse tühistamist. Yoon täitis korralduse ja sõdurid kutsuti parlamendi juurest tagasi. 14. detsembril otsustas parlament presidendi volitused peatada. Võimuhaaramiskatses osalenud endine kaitseminister Kim Yong-hyun viibib vahi all alates detsembri keskpaigast.