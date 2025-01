Trump: ma ei tea, mis õigusega Taani Gröönimaad ei loovuta, aga see on neist väga ebasõbralik

„Ma ei tea täpselt, millisel alusel Taani seda enda omaks peab, aga see oleks väga ebasõbralik, kui nad ei laseks seda [annekteerimist] juhtuda, kuna küsimus on vaba maailma kaitsmises,“ rääkis Trump lennul Las Vegasest Miamisse.

USA president väljendas lisaks veendumust, et USA-ga tahavad ühineda ka Gröönimaa elanikud. „Sellel pole USA-ga muud pistmist kui see, et meie saame anda neile vabaduse ja nemad ei saa,“ seletas Trump. Vastavalt Taani seadusele on Gröönimaal õigus riigist eralduda ja Gröönimaa parteid ei välista, et vastav referendum võiks toimuda juba aprillis, kui seal toimuvad kohalikud valimised. Enamik saare elanikest toetab iseseisvusmeelseid parteisid, kes soovivad täielikku suveräänsust ja ei ole huvitatud teiste riikidega ühinemisest. 1985. aastal astus Gröönimaa välja EL-i eelkäijast EMÜ-st.

Laupäeval teatas Financial Times, et Trump pidas 45-minutilise telefonikõne Taani peaministri Mette Frederikseniga, nõudes ka seal Gröönimaa loovutamist. Vestlusega kursis olnud allikad nimetasid vestlust katastroofiliseks ja hirmutavaks. „Varem oli seda raske tõsiselt võtta, aga nüüd ma usun, et see on tõsine ja võib olla ohtlik,“ ütles üks allikas. Üks endine Taani valitsusametnik ütles lehele, et Trump ähvardas Taanit muu hulgas kaubandustariifidega. 2023. aastal eksportis Taani USA-sse kaupu 6,4 miljardi dollari eest ja importis 5,25 miljardi dollari eest.