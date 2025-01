ÜLEVAADE | Lukašenka lavastus. Euroopa kogenuima diktaatori seitsmes ametiaeg võib jääda viimaseks

Sellegipoolest kulutab režiim energiat nii Lukašenka kui teiste kandidaatide „valimiskampaania“ käigushoidmisele. Tänavu mängib selles esimest korda suurt rolli Hiina sotsiaalmeediaplatvormis TikTok ilmuv materjal, kuhu on loodud ka Lukašenka-meelseid kontosid. Neist suurim on üle 200 000 jälgijaga Pervõe Novosti, kus näidatakse liidrit mööda riiki reisimas ja lihtsate inimestega kohtumas. Samas vahendab RFE/RL, et kuigi TikTok on Valgevenes populaarne, siis režiimimeelsete kanalite kohta seda väita ei saa ning üle poole selliste kanalite järgijaskonnast koosneb tegelikult välismaalt ostetud varikontodest.