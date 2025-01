Hollandis toimus suur muuseumivargus. Ukse õhku lasknud röövlid lahkusid ajalooliste kuldehetega

Selgus, et õhku on lastud kohaliku Drentsi muuseumi uks ning röövitud valik hindamatuid kuldehteid. Esemed olid hollandlased saanud laenuks Rumeenia riiklikust ajaloomuuseumist. Pool tundi pärast plahvatust leiti lähedusest ka põlenud auto, mis politsei hinnangul võis olla rööviga seotud.

Kaasa võeti vähemalt neli kuldeset, millest tuntuim on 1920.-tel Coțofenești külast leitud ja umbes 2500-aastane kuldkiiver, mida kasutas kunagise geti rahva valitseja. Samuti viisid röövlid ära kolm daakia käevõru. Muuseum tõdeb, et nende 170-aastases ajaloos oli tegu suurima kunstirööviga ning juhtum tuleb suure šokina. Uurimisse on kaasatud Interpol.