Trump kutsus üles Gazat elanikest „puhastama“ ja saatma palestiinlased naaberriikidesse

Sellest oli Trumpi sõnul juttu ka tema laupäevases telefonikõnes Jordaania kuninga Abdullahiga. „Ütlesin talle, et mulle meeldiks, kui te rohkem [palestiinlasi] endale võtakse, kuna vaatan praegu Gaza sektorit ja seal on tõeline segadus,“ ütles Trump. Sama ettepaneku kavatseb ta teha pühapäeval Egiptuse liidrile Abdel Fattah al-Sisile. Mõlemad riigid toetavad Palestiina iseseisvust ja on hoiatanud sealsete elanike küüditamise eest.