Slovakkia tänavatel avaldas peaminister Fico vastu meelt 100 000 inimest

„Me oleme siin, et teile viisakalt, kuid selgelt meelde tuletada, et me valisime juba aastaid tagasi, kuhu me tahame kuuluda,“ ütles näitleja Tomáš Maštalír 60 000 inimese ees pealinnas Bratislavas, viidates Slovakkia ELi ja NATO liikmelisusele, vahendab Politico.