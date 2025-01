FOTOD | Isamaa volikogul anti valitsuse pihta tuld. Reinsalu soovitus peaminister Michalile: saada kliimaministeerium laiali

Volikogu kogunes pärastlõunal Tartu Tervishoiu kõrgkoolis. Päevakavas olid erakonna esimehe Urmas Reinsalu kõne, kuid vastu võeti ka mitu poliitilist avaldatust ning toimusid ümarlauad KOV-valimiste programmi teemal.

Oma kõnes kritiseeris Reinsalu praegust valitsust ja selle otsuseid. Näiteks materdas ta muuhulgas automaksu: „Ühel päeval me tühistame automaksu niikuinii!“ hõikas ta ning lubas Isamaal võimule saades maksu tühistada. Reinsalu heitis ette, et valitsusepoolsed majandusele suunatud signaalid on kõrgemad maksud, maksusüsteemi lõhkumine ja ülereguleerimine.

Samuti on Reinsalu sõnul segadus energeetikas. Ta heitis peaminister Kristen Michalile ette, et too näeb energeetikat ideoloogilisena, „seades peaeesmärgiks juhuelektripõhise energiamajanduse“. Just seetõttu loodi Reinsalu sõnul kliimaministeerium, mille ta soovitab nüüd Michalil laiali saata.

Valitsus sai Reinsalult kõnes kriitikat ka kaitsevaldkonnas. Ta märkis, et valitsuse liikmed said uue sõjalise nõuande riigikaitse kriitiliste võimevajaduste kohta juba sügisel, kuid kaitsekulude tõstmise vajadus 5%-ni vaikiti maha kuni selle nädalani. „Kui küsisin peaministrilt sel nädalal, miks ta nii tegi, et eeldatavasti vajalikke kriitilisi võimeid riigieelarve strateegiasse ei planeerinud, ma vastust ei saanud,“ sõnas Reinsalu. Segadust riigikaitses peegeldab tema sõnul mundris ja tsiviilisikute laineline ennetähtaegne lahkumine ametist, viidates ametitest lahkunud Martin Heremile, Veiko-Vello Palmile, Riho Ühtegile, Kusti Salmile ja riigisekretär Taimar Peterkopile, kes lahkub ametist 31. jaanuaril.

Ta lisas ka, et valitsuse praegune poliitika piirab valdade ja linnade tulevikuvaateid ning tegi üleskutse liituda Isamaa meeskondadega üle Eesti. „Me koostame üleriigilise programmi kohalike omavalitsuste valimisteks, mille alusel meie valitud saadikud ja omavalitsusjuhid hakkavad tegema koostööd üle Eesti,“ märkis Reinsalu.