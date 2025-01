Senat kinnitas napilt Pete Hegsethi USA kaitseministriks

Senati hääletus jäi 50-50 ummikseisu pärast endise senati enamusliidri Mitch McConnelli üllatushääletust. McConnell kommenteeris, et Hegseth ei ole valmis kaitseministeeriumi juhtima.

Kaitseministri roll on „igapäevane test, millel on Ameerika rahva julgeolekule tohutud tagajärjed“, ütles McConnell. „Härra Hegseth ei ole seni suutnud näidata, et ta selle testi läbib.“