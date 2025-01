Briti saari raputanud torm Éowyn toob nädalavahetusel jätkuvalt tugevaid tuuli

Reedel ulatusid tormituuled Iirimaal kuni ligi 51 meetrini sekundis, mis on suurim arvepidamise algusest alates. Iirimaa loodeosas suri tormi tagajärjel mees, kelle autole kukkus puu, teatas kohalik politsei.

Tuhanded inimesed üle Iirimaa saare jäid reedel tugevate puhangute tõttu elektrita. Iiri Vabariigis oli elektrita 720 000 ja Põhja-Iirimaal 283 000 tarbijat, vahendab The Guardian.

Praeguseks on elektrivool kümnetele tuhandetele tarbijatele taastatud, kuid Põhja-Iirimaal hoiatati, et tööde lõpetamiseks võib kuluda kuni 10 päeva.

Samuti põhjustas torm häireid reisimisel kogu Suurbritannias ja Iirimaal. Šotimaa raudteevõrgu operaator teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et tuvastatud on 400 kahjujuhtumit. Nad lisasid, et tõenäoliselt jätkuvad häired keskpäevani.